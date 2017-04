معیشت کی ترقی کی وجہ سے بجلی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے ، منصوبے مکمل ہونے میں3 سے 4سال لگیں گے: احسن اقبال کا صحافی کے سوال پر جواب

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بجلی کی لوڈشیڈنگ پر حیران کن موقف اپنایا ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔

سماءٹی وی کے مطابق صحافی کے سوال پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مئی 2017ءسے مئی 2018ءکے دوران شروع ہونے والے بجلی کے منصوبے تین سے چار سال میں پیداوار دینا شروع کر دیں گے۔وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 2 ارب کے منصوبے مکمل ہونے میں تین سے چار سال لگیں گے۔

@hidhussain U r not ordinary journalist. Demand growing with growing economy. Projects initiated 2 b in prod bw May 17-May18 takes 3-4yrs