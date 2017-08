ایک تیر سے دوشکار،عمران خان اور ریحام خان پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوگئے وہ کہاں ہیں ،یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ان د نوں جہاں گرمی کا موسم اپنی شدت دکھا رہا ہے وہاں سیاسی گرمی بھی جوبن پر ہے۔تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے مسلم لیگ نون کے خلاف احتساب کی جو مہم شروع کی تھی اسکا جوالا مکھی پھٹ چکا ہے اور ن لیگ کے قائدین عدالتوں اور سڑکوں پر آگئے ہیں ۔اپنا کام دکھانے کے بعد عمران خان نے سیاسی اور موسمی گرمی دونوں کی تپش سے خود کو بچانے کے لئے شمالی علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے ۔وہ اپنے ٹویٹر سے ان شمالی علاقوں کی ایک طرح سے رپورٹنگ بھی کررہے ہیں اور دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی سے متعارف کرارہے ہیں ۔ ان پہاڑوں پر پہنچ کر عمران خان نے نہایت پرسکون انداز میں اچھوتی تصاویر بھی بنوائی ہیں اور سیاسی مخالفین پر بھی گولہ باری کی ہے۔

Mahnoor valley: There is a new meaning to the word mass tourism: Touring with the masses pic.twitter.com/XWvh7oNX3V — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2017

Mahnoor Valley, Hazara: another undiscovered paradise, higher than Nathiagali - goes upto 13000 ft pic.twitter.com/xKV3v67ODf — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2017

Visited 3 diff valleys for potential tourist resorts. Morra valley in Elahi & Choor in Palis tehsil are most beautiful spots on this earth. pic.twitter.com/RgrkX6gRzh — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 17, 2017

Planning now on how to open these beautiful spots for eco tourism: tourism without damaging environment pic.twitter.com/XtNKapS6CH — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 17, 2017

In beautiful Supat valley trying to discover new tourist resorts. Since independence we have not developed new tourist resorts. pic.twitter.com/hYoU54noFq — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 16, 2017

دوسری جانب حسن اتفاق سے عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان بھی کچھ ایسا ہی کررہی ہیں ۔انہوں نے عائشہ گلئی سکینڈل کے بعد عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کئے لیکن موسم اور سیاست کی گرمی نے انہیں بھی پہاڑوں پر پناہ لیکر اپنے اعصاب پرسکون کرنے کا موقع دیا ہے۔ گویا دونوں سابقہ میاں بیوی میلوں کا فاصلہ ہے لیکن ان میں ایک بات مشترک ٹھہری ہے کہ جب بھی انہیں دنیا اور موسموں کی شدت سے گھبراہٹ ہوتی ہے وہ نئی توانائی کے لئے شمالی پہاڑوں پر چلے جاتے اور آسودگی حاصل کرتے ہیں۔عمران خان اور ریحام خان نے اپنے اپنے ٹویٹر پر جو تصاویر شئیر کی ہے کچھ ایسی ہیں۔