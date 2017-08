عمران خان نے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے استعفے کا مطالبہ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے کہا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا جسٹس آصف سعید کھوسہ کے خلاف ریفرنس ان کے بدنیت ارادے ظاہر کرتا ہے جس کا مقصد نواز شریف کی کرپشن بچا نا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایاز صادق نے بیان دیا کہ ان کا آفس تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے ،انہوں نے میرے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس کیسے بھیجا اور نواز شریف کے خلاف کیوں نہیں بھیجا ،ایاز صادق نے اپنی جانبداری پہلے ہی ظاہر کردی تھی ۔انہوں نے کہا کہ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ سپیکر قومی اسمبلی کے آفس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے موزوں نہیں ہیں ،ایاز صادق فوری طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کے منصب سے مستعفی ہوں۔

Speaker Ayaz Sadiq's reference ag Justice Khosa has exposed his mala fide intent of going all out simply to protect NS's corruption. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 19, 2017

Ayaz's comment that his Office is not an investigative agency begs the question how he forwarded ref ag me & JKT while rejecting ref ag NS? https://t.co/15AiQ1AbOY — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 19, 2017