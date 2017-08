پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ہیلی کاپٹر کی بالا کوٹ میں ہنگامی لینڈنگ

بالاکو ٹ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ہیلی کاپٹر کی بالا کوٹ کے مقام پرہنگامی لینڈنگ ، ٹیکسی کے ذریعے پی پی جیالے کے گھر پہنچ گئے۔

تفصیل کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما مانسہر ہ میں جلسے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے کاغان میں جلسے کے لئے جا رہے تھے کہ راستے میں موسم کی خرابی کے باعث بالا کو ٹ میں ہنگامی لینڈنگ کی گئی ۔ ہیلی کاپٹر میں پی پی رہنما ،اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ، فیصل کریم کنڈی اور شیری رحمان سوار تھی ۔ تاہم ہنگامی لینڈنگ کے بعد ٹیکسی کے ذریعے تینوں رہنما بالا کوٹ کے جیالے صابر کے گھر پہنچے جہاں سے وہ آگے کاغان جانے کے لئے حکمت عملی بناتے ہوئے جلسے میں شریک ہوں گے ۔

سنیٹر شیری رحمان کے ٹوئٹر اکائونٹ پر جاری تصاویر دیکھئے

Heli caught in a storm on way to Kaghan.Emergency landing in Balakot w KhurshidShah, @fkkundi NayyarBokhari.But locals love makes up for it! pic.twitter.com/z8SLQ7pfop