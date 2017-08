شریف خاندان میں اختلافات کی توقع رکھنے والے خاک چاٹیں گیں:مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ شریف خاندان میں اختلافات کی توقع رکھنے والے خاک چاٹیں گیں،شریف خاندان میں آج بھی پہلے کی طرح اتفاق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

Those hoping for a rift between Sharif family will Insha'Allah bite the dust. Here are Hamza & Malik Parvez chairing a meeting on NA-120. pic.twitter.com/xikPNAJjxK