ریحام خان نے تحریک انصاف کے خیبر پختونخواہ میں 1ارب پودے لگانے کے دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے تحریک انصاف کے خیبر پختونخوامیں ایک سال میں 1ارب درخت اگانے کے دعویٰ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے ، ریحام خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ پودوں کے ماہرین کے مطابق ایک پودے کو پرورش پانے کے لئے کے پی کے موسم میں تین سے چار ماہ درکا ر ہو تے ہیں اس لحاظ سے 365دن ایک ارب پودے اگانے ناممکنات میں سے ہیں ۔

ریحام خان نے اپنے الزام کے دفاع میں ثبوت کے طور پر کاغذات بھی جاری کئے ہیں جن کے مطابق اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر بھی حیران ہو گیا تھا کہ’’ سونامی کے لاکھوں پودے آگاؤ مہم ‘‘میں صرف مردان پودوں کی نرسریاں لگاتے ہوئے اس قدر زیادہ کرپشن ہو ئی ہے ۔ ریحام خان کے ٹویٹس پر پی ٹی آئی کے جنونیوں نے حملے شروع کئے تو انہوں نے اس کے دفاع کہا کہ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس پر کان دھرنے کے بجائے کے پی کے کا دورہ کر کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ ان کے سامنے حقائق واضح ہو سکیں ۔اکیالوجی کے ماہرین نے کے پی کے پودے آگانے کی سکیم بارے تحفظات کا اظہا ر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں اگائے جانے والے پودے ماحول سے موافقت نہیں رکھتے اور پودوں کی موسم سے لڑتے ہوئے زندگی بارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماحول کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ؟ ۔

واضح رہے کہ عمران خان اور ریحام خان کی شادی صرف دس ماہ تک چلنے کے بعد باہمی رضامندی کے بعد طلاق ہو گئی تھی ۔

Tree experts confirm that our climate in KP only permits 3 or a max of 4 months of tree plantation so 365 days is not possible. — Reham Khan (@RehamKhan1) August 17, 2017

Before trolling read these documents & provide answers. Billion Trees or billion cover ups https://t.co/6H4BQch95w — Reham Khan (@RehamKhan1) August 18, 2017