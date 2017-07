کیا واقعی جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاءن لیگی وزیر کے داماد ہیں؟ حیران کن دعویٰ منظر عام پر آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاءپر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریف خاندان کے خلاف تحقیقات کیلئے اپنے فرسٹ کزن کی خدمات حاصل کیں تاہم اب سینئر صحافی شاہین صہبائی نے دعویٰ کیا ہے کہ واجد ضیاءپنجاب کے صوبائی وزیر راجہ اشفاق سرور کے داماد ہیں۔ دوسری جانب سینئر صحافی انصار عباسی نے اس دعویٰ کی تردید کردی ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں سینئر صحافی شاہین صہبائی نے کہا کہ فیملی کا فائر مس ہوگیا۔ پتا ہے جے آئی ٹی بننے پر ن لیگ نے مٹھائیاں کیوں کھائی تھیں؟ کیونکہ جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاءپنجاب کے صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل راجہ اشفاق سرور کے داماد ہیں۔شاہین صہبائی نے مزید کہا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل پر نواز شریف اینڈ کمپنی نے سمجھا کہ واجد ضیاءانہیں ریلیف دیں گے۔

FAMILY MISFIRE: Y PMLN ate sweets whn JIT was formd: JIT's WajidZia is son-in-law of Pb Ministr Ashfaq Sarwar. NS&Co thot he will bail them.