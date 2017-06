پاک فوج نے قومی ٹیم کی جیت پر ایسی تصویر شائع کرکے بھارت کو پیغام پہنچا دیا کہ بھارتی شرم سے پانی پانی ہو جائیں

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے پہلی مرتبہ چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کر کے تاریخ رقم کر دی ہے جبکہ جانب پاک فوج بھی نے اس ٹاکرے کا بھر مزہ اٹھایا اور جیت پر بلوچستان کی تصاویر شیئر کر کے جھوٹے پراپیگنڈے کرنے والے بھارت کو واضح پیغام پہنچا دیا ۔

تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے میچ دیکھنے والے کرکٹ شائقین کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارا بلوچستان ہے،جس کسی سے بھی اس کا تعلق ہو۔۔۔ دور رہیں۔ٹویٹ کی گئی تصاویر میں لوگ پاکستان کی جیت کا جشن مناتے نظر آ رہے ہیں۔

And this is Our Baluchistan. "To whom it may concern". Lay off!#HumSabKaPakistan

????????Pakistan Zindabad. pic.twitter.com/JGjXaRrzRi