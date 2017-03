سابق صدر آصف علی زرادری نے نجی ٹی وی بول جوائن کرلیا، ہفتہ وار پروگرام کریں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی سیاستدانوں پر ٹی وی اینکر بننے کا بھوت پوری طرح سوار ہوچکا ہے اورملک بھر میں ایک ہوا چل پڑی ہے کہ اہم ترین سیاستدان پارٹ ٹائم جاب کے طور پر ٹی وی چینلز پر باقاعدہ پروگرام کر رہے ہیں۔ پہلے تو سابق صدر پرویز مشرف، ڈاکٹر طاہرالقادری سمیت دیگر سیاستدانوں کو ہی یہ ہوا لگی تھی لیکن اب مفاہمت کے شہنشاہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی نجی ٹی وی جوائن کرلیا ہے۔

پاکستان میڈیا واچ کے مطابق سابق صدر پرویز مشرف جو کہ نجی ٹی وی بول پر ہفتہ وار پروگرام کر رہے تھے نے ٹی وی چینل کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ پرویز مشرف کے بول ٹی وی کو خیر باد کہنے کے بعد چینل انتظامیہ نے مفاہمت کے شہنشاہ سابق صدر آصف علی زرداری کو چینل پر شو کرنے کیلئے رضا مند کرلیا ہے۔ آصف زرداری کے پروگرام کا نام ” پاکستان کھپے ود آصف علی زرداری“ ہوگا اور وہ ہفتے میں ایک دن بول ٹی وی پر سیاسی تجزیے کیا کریں گے۔

As Asif Ali Zardari joins BOL 4 a weekly show, one big name desperate to quit BOL following the footsteps of Shahid Masood & Mubasher Lucman