اسحاق ڈار شریف مافیا کے فرنٹ مین اور مفرور ہیں،ہٹایا اس لئے نہیں گیا کہیں وہ منہ نہ کھول دیں،عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ حیران ہوں کٹھ پتلی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی وفاقی وزیر خزانہ کو نہ ہٹا سکے،سماجی رابطے کی ویب ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان کا کہناتھا کہ اسحاق ڈار شریف مافیا کے فرنٹ مین اورمفرورہیںاور وفاقی وزیر خزانہ پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزام ہیں۔

عمران خان کا کہناتھا کہ اسحاق ڈار کو ہٹایا اس لئے نہیں جاتا کہ کہیں وہ منہ نہ کھول دیںاور شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے مزید انکشافات نہ کر دے۔

Shocking! Puppet of NS, PM Abbasi, can't remove FM Dar the Sharif mafia's front man & absconder from justice facing multiple charges of corruption & money laundering, simply bec Sharif mafia petrified he may spill more beans abt their money laundering post his earlier confession