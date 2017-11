عمرا ن خان نے شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف کا کٹھ پتلی قراردیا تو مریم نوازبھی میدان میں آگئیں ، کرارا جواب دیدیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیرخزانہ اسحاق ڈار کے استعفے کی خبروں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی میدان میں کود پڑے اور کہاکہ نوازشریف کا کٹھ پتلی وزیراعظم بھی اسحاق ڈار سے استعفیٰ نہیں لے سکتا، یہ ٹوئیٹ سامنے آتے ہی سابق وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز بھی میدان میں آگئیں اور ایسا کرارا جواب دیا جس کی شاید کپتان کو بھی توقع نہ تھی ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر عمران خان نے لکھا ”حیران کن، نوازشریف کا کٹھ پتلی وزیراعظم عباسی شریف مافیا کے فرنٹ مین اور منی لانڈرنگ و کرپشن کے الزامات کا سامنے کرنے کی بجائے بھاگنے والے وزیرخزانہ ڈار سے استعفیٰ نہیں لے سکتے ، سادہ سی بات ہے ، شریف خاندان کو خدشہ ہے کہ پہلے اعترافی بیان کے بعد وہ ان کی منی لانڈنگ سے متعلق منہ کھول دیں گے “۔

Shocking! Puppet of NS, PM Abbasi, can't remove FM Dar the Sharif mafia's front man & absconder from justice facing multiple charges of corruption & money laundering, simply bec Sharif mafia petrified he may spill more beans abt their money laundering post his earlier confession