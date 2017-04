مضبوط ترین لوہا گرم ترین آگ میں تپ کر ہی تیار ہوتا ہے:مریم نواز کا ٹوئٹ

اسلا م آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے وزیراعظم کیلئے دعا کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط ترین لوہا گرم ترین آگ میں تپ کرہی تیار ہوتا ہے۔

مخالفین نے تمام تر امیدیں پانامہ کے فیصلے سے وابستہ کر رکھی ہیں : مریم نواز شریف

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز شریف کیلئے ایک فالوور نے پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ”مجھے علم ہے کہ آپ نے بہت تنقید اور پریشر برداشت کیا ہے اور یقین رکھیں یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو آزمانے کا طریقہ تھا“۔

مریم نوازنے جواب میں کہا کہ ”یہ سچ ہے اور جب ماضی میں جھانکتی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں اور مضبوط ترین لوہا گرم ترین آگ میں ہی تپ پرتیارہوتا ہے“۔

وزیراعظم کی صاحبزادی نے ایک فالوور کے ٹویٹ کو دوبارہ ٹوئٹ کیا جس میں کہا گیا کہ ”اگر آپ ن لیگ کے سپورٹر نہیں ہیں تو پھر بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وزیراعظم کیخلاف کوئی بھی ثبوت نہیں جمع کرایا گیا“۔مریم نواز نے مزید کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے نواز شریف کیلئے لوگوں کی حد سے زیادہ سپورٹ اور محبت دیکھ کر خوشی ہوئی ،کسی بھی لیڈر کیلئے یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔

That is so true & looking back, am thankful for that. As I said, strongest steel is forged in hottest fires ☺️ https://t.co/pY5zWnyp1t — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 20, 2017

Even if you are not a supporter of PMLN . You have to admit that no evidence against PM is submitted ! — پیارا پاکستان???????? (@Asad_slapstick) April 20, 2017