تحریک انصاف نے پاناما لیکس پر اپنی جدوجہد کی دستاویزی فلم جاری کر دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سپریم کورٹ سے پاناما لیکس کیس کا تاریخ ساز فیصلہ آنے سے قبل تحریک انصاف نے دستاویزی فلم جاری کر دی جسے ”پاناما سفر نامہ “ کا ٹائٹل دیا گیا ہے ۔فلم میں پاناما لیکس کے حوالے سے تحریک انصاف کی جدوجہد کی منظر کشی کی گئی ہے۔

نیو نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی جانے والی اس تازہ ویڈیو میں پاناما لیکس کی تحریک کے پہلو ﺅںکا احاطہ کیا گیا ہے ۔ دستاویزی فلم میںعمران خان کا پارلیمنٹ میں خطاب اور مختلف پریس کانفرنسز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اسلام آباد لاک ڈاﺅن کے دوران حکومتی ردعمل کے مناظر بھی فلم کا حصہ ہیں ۔

تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی جانے والی اس مختصر ویڈیو میں اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، پشاور اور جہلم سمیت ملک بھر میں ریلیوں اور جلسوں کے مناظر شامل ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس کی سماعت کے اعلان کے بعد منایا گیا یوم تشکر بھی فلم کا حصہ ہے۔ویڈیودیکھئے ۔

The road to the Panama Verdict: a quick recap of Imran Khan and PTI's journey #PakistanAwaitsJustice pic.twitter.com/JP6yoT2x5X