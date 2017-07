آپ اس انسان کو ہرا نہیں سکتے جو بے خوف ہو: مریم نواز

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ اس انسان کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے جسے کسی بھی چیز کا خوف نہ ہو۔

سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پر وزیر اعظم پاکستان کی لواری ٹنل کے افتتاح کے موقع پر تصاویر اپ لوڈ کرتے ہوئے دختر اول مریم نواز شریف نے ٹوئٹ کیا کہ آپ اس شخص کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے جو ہر چیز سے بے خوف ہو۔ مریم نواز کی جانب سے ٹوئٹر پر شیئر کی گئیں تصاویر کے ساتھ مختصر تحریر میں مریم نواز نے نام لئے بغیر اپوزیشن پر تنقید کی ہے۔

You can't beat a man who has no fear. pic.twitter.com/UVr9cHWqqG