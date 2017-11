نوازشریف کا نعرہ ”لوگ احتساب کریں گے“،عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے،عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہاہے کہ نواز شریف کایہ نعرہ کہ لوگ احتساب کریں گے،عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے، لیکن ایسے نعروں سے لوگوں کو بار بار بیوقوف نہیں بنایا جاسکتا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کے آئینی حق سے واقف ہیں،اورلوگ جانتے ہیں کہ عدالتوں کا کام قانون کی بالادستی قائم رکھنا ہے،چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ احتساب کرنا بھی عدالتوں کی آئینی ذمے داری ہے،نوازشریف کا ہجوم سے انصاف کرانے کا نعرہ آئین کی خلاف ورزی ہے،انہوں نے کہا کہ نواز شریف ثابت کر رہے ہیں کہ فرد جرم سے متعلق ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں،عمران خان نے کہا کہ شریف مافیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے گئے 300 ارب روپے بچانے کیلئے تمام غیرقانونی ذرائع استعمال کرنے کے بعد مایوسی کا شکار ہے۔

NS's ad nauseum slogan that ppl will do his ehtesab is an attempt to fool all the ppl all the time but ppl cannot be fooled repeatedly. They know [heir role under Constitution is to elect their reps while it is Judiciary that is tasked with upholding the law. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 20, 2017

So it is Judiciary that has constitutional duty of ehtesab. NS trying to stir ppl into doing his ehtesab is also a violation of constitution & a call for mob justice. Undermining the judiciary and the Constitution shows NS has no legal defence ag the criminal charges against him https://t.co/T3iGUHHDck — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 20, 2017