کل شمالی وزیر ستان میں پاکستان الیون اور برطانوی میڈ یا الیون کے درمیان میچ ہو گا ،پاک فوج نے اعلان کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک فوج نے کل شمالی وزیرستان میں خیر سگالی کرکٹ میچ کرانے کا اعلان کیا ہے جو کہ پاکستان الیون اور برطانوی میڈ یا الیون کے درمیان کھیلا جائے گا ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کل شمالی وزیر ستان میں پاکستان الیون اور بر طانوی میڈ یا الیون کے درمیان کھیلا جائے گا ۔دونوں ٹیموں کے مابین ٹی ٹوئنٹی میچ میران شاہ سے براہ راست نشر کیا جائے ۔ڈ ی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور باجوہ نے کہا کہ امن اور خوشحالی ہماری منزل ہے ۔میچ شمالی وزیر ستان ایجنسی اور پشاور زلمی کے تعاون سے ہو گا ۔اس موقع پر انضمام الحق ،شاہد آفریدی ،یونس خان ،کامران اکمل ،جنید خان ،عمر گل ،مشتاق احمد ،ریاض آفریدی ،وجاہت اللہ واسطی بھی موجود ہو ں گے ۔نجی نیوز چینل دنیا نیوز کے مطابق میجر جنرل آصف غفور نے لاہور میں پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان فائنل میچ والے دن کہا تھا کہ فاٹا میں بھی میچ کرائیں گے ۔

