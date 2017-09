معاشی اصلاحات کے عمل میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے: عالمی بینک

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) سی ای او کرسٹا لینا جارجیوا نے کہا ہے کہ سندھ طاس کے معاہدے کی پاسدار ی میں پاکستان کا کردار بہترین، مثبت اور تعمیری رہا ہے، معاشی اصلاحات کے عمل میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے عالمی بینک کی سربراہ کرسٹالینا جارجیواسے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سندھ طاس معاہدہ کی شرائط کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم باہمی مذاکراتی حل تلاش کرنے کیلئے عالمی بینک کے ساتھ مصروف عمل رہنے کے خواہاں ہیں جبکہ سی ای او عالمی بینک نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میکرو اکنامک فریم ورک کے استحکام میں پاکستان کی پیشرفت کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان میں مزید اصلاحات کی حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدہ میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی بینک اب معاہدہ میں آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔

CEO World Bank Ms. Kristalina Georgieva @KGeorgieva called on Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi in New York today. #UNGA pic.twitter.com/NrHpKMSqG5