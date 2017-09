والدہ کی تیسری سرجری کے لئے ہسپتال پہنچ گئے ہیں:مریم نواز

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ تیسری سرجری کے لئے ہسپتال پہنچ گئی ہیں ۔

سوشل میڈیا پر پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ میری والدہ تیسری سرجری کے لئے ہسپتال پہنچ گئی ہیں ،اس موقع پر انہوں نے سب سے دعاﺅں کی درخواست بھی کی ہے۔اس موقع پر نواز شریف بچوں سمیت اپنی اہلیہ کے پاس ہیں۔

Arrived at the hospital for Ami's 3rd surgery. Request for prayers. pic.twitter.com/oDni8zL5VV