”فجر کی اذان کو۔۔۔“ پاکستان کے غدار صحافی ”طارق فتح“ نے اذان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ سونو نگم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پوری دنیا کے مسلمان غصے سے لال پیلے ہو گئے، جان کر آپ کا خون بھی کھول اٹھے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) مودی سرکار کی ”پناہ “ میں اسلام اور پاکستان کے خلاف مسلسل زہر اگلنے والے پاکستانی نژاد کینڈین ادیب طارق فتح کا زہر کم نہیں ہوا ہے اور اس مرتبہ انہوں نے بھارتی گلوکار سونونگم کی پیروی کرتے ہوئے فجر کی اذان کے بارے میں ایسا بیان دیدیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان شدید غم و غصے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

تفصیلات کے مطابق سونو نگم نے اپنے بیان میں فجر کی اذان کو ”غنڈہ گردی“ قرار دیا تھا جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ایک مولوی کی جانب سے سر مونڈنے پر دس لاکھ روپے انعام کے بعد انہوں نے ناصرف خود اپنا سر مونڈھ لیا بلکہ اپنے بیان کے بارے میں وضاحت بھی پیش کی جو کسی کام نہ آئی۔

اب پاکستان کا غدار صحافی طارق فتح بھی سونو نگم کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے اور سوشل میڈیا ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ ”تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو سونو نگم۔۔۔! خدا کا شکر ہے کہ بھارت میں کم از کم ایک فرد تو ایسا ہے جو ملا کی غنڈہ گردی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ صبح 4 بجے کی اذان بند کی جائے۔“

U r spot on @SonuNigam. Thank God there is at least 1 person in India who has the courage to stare down mullah bullying. Shut the 4AM Azaan https://t.co/yVdliZzAUn