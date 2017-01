سابق صدر پرویز مشرف کی نوجوان لڑکی کے ساتھ رقص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لندن (ڈیلی پاکستان آ ن لائن) سابق صدر پرویز مشرف اپنے مخصوص لب و لہجے کی وجہ سے خاص پہچان رکھتے ہیں لیکن ان کا مخصوص لہجہ ہی واحد چیز نہیں ہے جو ان کا طرہ امتیاز ہے بلکہ انہیں ڈانس کے ذریعے کمر کے درد کا علاج کرنے کا بھی ماہر سمجھا جاتا ہے۔

گزشتہ سال پرویز مشرف کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں ایک شادی کی تقریب میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ محو رقص دیکھا گیا لیکن ایک بار پھر ان کی ایک ایسی ہی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے ۔ یہ ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے شیئر کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ڈسکو لائٹس کی موجودگی میں سابق صدر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ نوجوانوں سے بھی زیادہ دم دار انداز میں رقص کر رہے ہیں ۔

واضح رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف شدید کمر درد کے باعث مختلف مقدمات میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکے تھے اور گزشتہ سال وہ اسی کمر درد کا علاج کرانے بیرون ملک گئے تھے ۔ لیکن جس طرح سے وہ رقص کرتے ہیں انہیں دیکھ کر یوں ہی لگتا ہے کہ شاید کمر درد کے علاج کیلئے ڈاکٹر کی نہیں بلکہ رقص کی ضرورت ہوتی ہے۔

ویڈیو دیکھیں

A new video of General Pervez Musharraf emerges. Date unknown. Love this man... pic.twitter.com/LxfBw2Hl9m