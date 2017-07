نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کی فائرنگ قابل مذمت ہے: نفیس زکریا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریانے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت ناقابل برداشت ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران بھارتی فوج کی جانب سے2کشمیریوں کو شہید کیا گیا کہ جو کہ قابل مذمت ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت فوج کی جانب سے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں تنویر احمدکی شہادت اور2دیگر نہتے کشمیریوں کے زخمی ہونے کی مذمت کرتا ہے۔

#HRViolationsinIoK We condemn use of brute force on peaceful Kashmiri protestors by India causing martyrdom of Tanveer Ahmed;injuries 2many — M. Nafees Zakaria (@ForeignOfficePk) July 21, 2017

نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران بھارتی فوج نے2کشمیریوں کو شہید کیا ہے جو کہ مذہبی آزادی پر قدغن ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

Denial 2offer Juma prayers 2Kashmiris by India in violation of relevant Int'l laws on religious freedom& fundamental rights is deplorable — M. Nafees Zakaria (@ForeignOfficePk) July 21, 2017

انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی فوج کی جانب سے خون کی ہولی کھیلنے کا نوٹس لے اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی جبر بند کرانے کے بھارتی فورسز پر دباﺅ بڑھائے۔