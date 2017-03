آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کا نیا نغمہ ریلیز کردیا، ہم سخت جان قوم ، کوئی ہمارے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا: آصف غفور

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے نیا نغمہ ” ہم سب کا پاکستان“ جاری کردیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے دشمن کو للکارا اور واضح کیا کہ کوئی طاقت پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ ہم پر عزم اور سخت جان قوم ہیں، کوئی بھی دشمن قوت ہمارے پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور زندہ باد ہے۔

اپنے ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کے حوالے سے نیا نغمہ ” ہم سب کا پاکستان بھی شیئر کیا۔ اس نغمے کے آغاز میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پاکستان کے موقع پر کی جانے والی تقریر کا کچھ حصہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ راحت فتح علی خان کی خوبصورت آواز میں آپ بھی روحوں کو گرمانے اور جذبوں کو تازہ کرنے والا نغمہ سنیں ۔

23 Mar...

We are resilient Pakistani Nation..

No power can undo 'Our Pakistan'

ھم سب کا پاکستان

???????? Pakistan Zindabadhttps://t.co/XCvbbFF5dA