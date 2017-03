ہمارے شہدا ہمارے ہیرو ہیں، قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے : آرمی چیف

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہمارے شہدا ہمارے ہیرو ہیں ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ شہید کیپٹن جنید کے گھر ان کے والدین سے ملاقات کے لئے گئے ۔ اس موقع پر انہوں نے شہید کی قربانی کو سراہا اور پاک فوج کے تمام شہید جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔کیپٹن جنید نے صوابی میں شدت پسندوں کے ساتھ مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر آئی ایس پی کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے شہداءکے والدین کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کی تصاویر اپ لوڈ کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ پاک فوج کے شہدا ہمارے ہیرو ہیں ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔

#COAS visited parents of Shaheed Capt Junaid who embraced shahadat at Swabi."Our martyrs are our heroes,their sacrifices shall not go waste" pic.twitter.com/bKpV0BJIOm