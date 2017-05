وزیراعلیٰ پنجاب نے چین میں پاکستان کیلئے بنائی جانیوالی پہلی اورنج لائن ٹرین کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کردیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلیٰ پنجاب میاںشہباز شریف نے چین میں پاکستان کے لئے بنائی جانیوالی اورنج لائن ٹرین کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کردیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اورنج لائن ٹرین کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”افتتاح کیلئے تیار۔۔۔لاہور اورنج لائن کیلئے پہلے ٹرین سیٹ کی چین میں رونمائی کردی گئی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کو پاکستان کیلئے روانہ کردیا جائے گا۔شہباز شریف کی طرف سے جاری کی گئی تصاویر میں اورنج لائن ٹرین کو مصنوعی پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا ہے۔

واضح رہے کہ لاہور میں بنائے جانیوالے اورنج لائن منصوبے کو 2018 ءمیں مکمل کیا جائے گا جبکہ اس منصوبے پر 70 فیصد کام مکمل کرلیا گیا ہے۔

Ready to roll out .... first train set of Lahore Orange Line has been unveiled in China ... to be shipped soon to Pakistan IA .... pic.twitter.com/JbRcZ26Ue9