”ملالہ یوسف زئی پر حملہ ایک ڈرامہ تھا کیونکہ مجھے بھی۔۔۔“ تحریک انصاف کی ایم این اے نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، یہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ پاکستانیوں کیلئے انتہائی حیران کن خبر آ گئی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی رکن قومی اسمبلی اور سوات کے شاہی خاندان کی رکن مسرت احمد زیب نے دعویٰ کیا ہے کہ 2012ءمیں ملالہ یوسف زئی پر ہونے والا حملہ حقوق کیلئے سرگرام کارکنوں سمیت مختلف گروپوں کا ”ڈرامہ“ تھا۔

حملے کے وقت ملالہ یوسف زئی خوشال پبلک سکول سوات میں زیر تعلیم تھیں اور درمیانی مدت کا امتحان دے کر گھر واپس آ رہی تھیں کہ دہشت گردوں نے انہیں گولی مار دی تھی۔ اس حملے میں وہ شدید زخمی ہوئیں اور انہیں سی ایم ایچ ہسپتال پشاورلے جایا گیا اور پھر مزید علاج کیلئے لندن منتقل کر دیا گیا۔

کالعدم تحریک طالبان پاکستان(ٹی ٹی پی) نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملالہ یوسف زئی ”مغربی سوچ“ کی حامل لڑکی ہے۔ ٹی ٹی پی کے اس وقت کے ترجمان احسان اللہ احسان نے بھی طالبان کی جانب سے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملالہ یوسف زئی کا تعلیمی حقوق کا مطالبہ ’بداخلاقی‘ اور صلیبی جنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ بچ گئی تو اس پر مزید حملے کئے جائیں گے۔

مسرت احمد زیب سختی سے اس بات پر قائم ہیں کہ یہ پورے کا پورا حادثہ واقعات کی ’سیریز‘ ہے جو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری اپنے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ملالہ یوسف زئی پر حملہ کا ”ڈرامہ“ رچانے والے گروپوں نے اسی طرح کا ایک اور ڈرامہ رچانے کیلئے ان کیساتھ بھی رابطہ کیا تھا تاہم انہوں نے اس کا حصہ بننے کا انکار کر دیا۔

نجی خبر رساں ادارے ایکسپریس ٹریبیون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”بالکل اسی طرح کے ڈرامے کیلئے مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا مگر میں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ مجھے کسی بھی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔“

انہوں نے الزام عائد کیا کہ حملے کے بعدجن لوگوں نے ملالہ یوسف زئی کا طبی معائنہ کیا، ان سب کو حکومت نے پلاٹ دئیے۔

انہوں نے کہا کہ وہ اتنے سالوں بعد اس لئے خاموشی توڑ رہی ہیں کیونکہ یہاں ملالہ یوسف زئی کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جن پر انہیں فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ”میرے ضمیر نے مجھے رازوں سے پردہ اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔“

انہوں نے کہا کہ وہ چپ ہی رہتیں لیکن کسی نے زرمینہ وزیر کے بارے میں ٹویٹ کیا جس نے وفاقی حکومت کے زیر اثر قبائلی علاقے سے سی ایس ایس کے امتحانات میں ٹاپ کیا ہے اور وہ ملالہ یوسف زئی سے متاثر ہے۔ اور اسی بات نے انہیں ”سچائی“ بتانے پر مجبور کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب ملالہ یوسف زئی نے ”گل مکئی“ کے نام سے لکھا تو وہ اس وقت نا ہی پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی لکھ سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ”کیا آرمی پبلک سکول کے اساتذہ اور طالب علموں نے تعلیمی ادارہ چھوڑ دیا ہے؟“

ان کا کہنا تھا کہ ”یہاں درجنوں لڑکیوں ہیں جنہوں نے دباﺅ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی اور اب گریجوایشن مکمل کرنے جا رہی ہیں۔ مجھے ملالہ یوسف زئی کی کوئی ایک کامیابی کے بارے میں بتائیں۔“

A resilient beautiful girl n not just me the whole of ???????? is proud of her n she is certainly NOT Malala https://t.co/a6FgHFEfRB — mussarat ahmadzeb (@MussartAhmadzeb) May 20, 2017

Zarmina Khan #FATA has made all ???????? proud

May she have a bright future ameen

Zarmina Khan is not Malala

msg 2 all drawing room warriors pic.twitter.com/HOm6XTl8QE — mussarat ahmadzeb (@MussartAhmadzeb) May 20, 2017

The medics who did CT scan along d doctor who examined all were awarded plots by Gov https://t.co/SsoYRFBFU7 — mussarat ahmadzeb (@MussartAhmadzeb) May 19, 2017

Spilling the beans have had enough of the drama after searching 4 a child in 3 skools where parents refused 2 give there child a #BBC story — mussarat ahmadzeb (@MussartAhmadzeb) May 19, 2017

No forensic expert was in #Swat saw all drama https://t.co/W6He2gWTxM — mussarat ahmadzeb (@MussartAhmadzeb) May 19, 2017