”8 مہینے ہوگئے، پاکستان نے بلوچوں کا انٹرنیٹ کاٹ رکھا ہے“کریمہ بلوچ کے اس دعوے پر سرفرازبگٹی کا ایسا جواب کہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) علیحدگی پسند بلوچ رہنماءغیرملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آئے روز نئے نئے پراپیگنڈے کرتے رہتے ہیں اور حالیہ دنوں میں بھی پاکستان مخالف بلوچ خاتون کریمہ بلوچ نے ایسا ہی بے بنیاد بیان داغا تو ڈیرہ بگٹی میں موجود سرفراز بگٹی نے ایسا کرارا جواب دیا کہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا، جی ہاں ، کریمہ بلوچ نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیڑ پر اپنی ایک ٹوئیٹ میں لکھا کہ ”آٹھ مہینے ہوگئے ہیں جب سے پاکستان نے بلوچستان میں انٹر نیٹ منقطع کررکھاہے، پاکستان دنیا سے کیا چھپانا چاہتا ہے؟“

It has been 8 months since Pakistan has cut off internet in #Balochistan. What is it Pakistan wants to hide from the world?