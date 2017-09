اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ملالہ یوسف زئی کی بالی ووڈ کی معروف ترین اداکارہ سے ملاقات ،دونوں کی تصاویر نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا ،ساتھ ہی ملالہ نے ایک ہی دن میں اتنے بین الاقوامی رہنماﺅں سے ملاقات کر لی کہ جا ن کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن )نوبل انعام یافتہ پاکستانی لڑکی ملالہ یوسف زئی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران سائیڈ لائن پر بالی ووڈ کی معروف اداکارہ اور بین الاقوامی سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کی ہیں۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ملالہ یوسف زئی نے اپنی ملاقتوں سے متعلق لوگوں کو آگا ہ کیا ۔اس موقع پر انہوں نے بالی ووڈ کی اداکارہ پریانکا چوپڑا سے ملاقات کی اور اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یقین نہیں کرسکتی کہ پریانکا چوپڑا سے ملاقات ہوئی ۔ملالہ یوسف زئی نے مختلف ملک کے سربراہان سے ملاقات کر کے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی گفتگو کی ۔ان سربراہان اور رہنماﺅں میں فرانس کے صدر ایمنول میکرون،ارجنٹینا کی جبریل میچی ،افغان صدر اشرف غنی ،پاکستانی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی ،نیدر لینڈ کے وزیر اعظم مارک رتے اورناروے کی وزیراعظم ارنا سولبرگ شامل ہیں ۔

President @EmmanuelMacron, Madame Macron and I had a great discussion about girls' education & how #France can help. We need his leadership! pic.twitter.com/nujploaA9n — Malala (@Malala) September 20, 2017

Thank you @nikolajcw for your work and for hosting an honest conversation about violence against women and girls. #UNGA17 pic.twitter.com/YH0M4SE8qO — Malala (@Malala) September 20, 2017

Spoke with Prime Minister @markrutte of the Netherlands about his country's commitment to education in conflict. #UNGA17 pic.twitter.com/gBQ0NTf6G6 — Malala (@Malala) September 20, 2017

Honoured to meet PM Shahid Khaqan Abbasi. We are in agreement that the future of Pakistan relies on education. #UNGA17 pic.twitter.com/rtd5iN5pR6 — Malala (@Malala) September 20, 2017

President @ashrafghani and I talked about the need for more women teachers in Afghanistan. #UNGA17 pic.twitter.com/lzbdd4aGCs — Malala (@Malala) September 21, 2017