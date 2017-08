امریکا نے ایک بار پھر اپنی ناکام افغان پالیسیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا،یہ پاکستان کیلئے سبق ہے کہ چند ڈالر کیلئے کسی کی جنگ نہ لڑے:عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ امریکا نے ایک بار پھر اپنی ناکام افغان پالیسیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا،یہ پاکستان کیلئے سبق ہے کہ چند ڈالر کیلئے کسی کی جنگ نہ لڑے۔

So the US again blames Pak for its deeply flawed & failed Afghan policy stretching over a decade https://t.co/sGikXZb0ay — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 22, 2017



مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے ٹوئٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان پر دہشتگردوں کو پناہ دینے کے الزامات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکا کو افغانستان میں نا کام پالیسی کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑی، امریکا اپنی ناکامیوں کا سارا بوجھ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے،ہمیں امریکہ اور بھارت کی ناکام پالیسیوں کا ملبہ اٹھانے سے بھی یکسر انکار کر دینا چاہیے۔انہوں نے کہا ہمیں قربانی کا بکرا بننے سے انکار کر دینا چاہیے، ڈالروں کے عوض پرائی جنگ کو کبھی نہیں اپنانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہم نے امریکہ کی خوشنودی کیلئے افغانستان میں دوجنگیں لڑیں، دونوں جنگوں میں ہم نے بھاری انسانی اور معاشی نقصان اٹھایا، ہم نے دہشت گردی کیخلاف امریکی جنگ میں 70 ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی۔عمران خان نے مزید کہا ہماری معیشت کو اس جنگ کے باعث 100 ارب ڈالرز سے زائد کا سنگین دھچکا لگا، وقت آگیا ہے کہ امریکہ سے کہا جائے کہ اب "مزید کبھی نہیں"۔

Just as India blames Pak for the indigenous Kashmiri uprisings when these are a result of its own failed policy of mly repression in IOK — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 22, 2017

This shd teach Pak once and for all a valuable lesson: never to fight others wars for the lure of dollars. https://t.co/YUIih5kXEU — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 22, 2017

We fought 2 wars in Afghanistan at the US behest paying heavy human and economic costs both times. We sacrificed 70000 Pak lives in US WOT https://t.co/la4x0M9nTW — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 22, 2017

Our economy suffered over $100 billion in losses. In addition, there were intangible costs on our society. Time for Pak to say: Never again https://t.co/kngXujqRnO — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 22, 2017