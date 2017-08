پی ٹی آئی میں شامل کچھ شرارتی لوگوں نے انتخابات کیلئے امیدواروں کی جعلی فہرست جاری کر دی ہے :نعیم الحق

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )2018میں ہونے والے عام انتخابات میں ایک سال سے بھی کم عرصہ رہ گیاہے اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں مشاورت اور حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں تاہم ایسی صورتحال میں نعیم الحق نے انکشاف کیاہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل چند شرارتی لوگوں نے جعلی امیدواروں کی لسٹ بنا کر جاری کر دی ہے ۔

نعیم الحق کا ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہناتھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شرارتی لوگوں نے آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کیلئے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی جعلی فہرست تیار کر کے جاری کر دی ہے جن کیخلاف سینٹرل ڈسپلنری کمیٹی انتہائی سخت اقدامات اٹھائے گی ۔

Some mischievous elements in PTI have issued a fake list of candidates for NA. Central Disciplinary com will take strict action against them