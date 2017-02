لاہور میں آرمی چیف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس،اہم فیصلے کیے گئے:ڈی جی آئی ایس پی آر

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت لاہور میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ اجلاس میں اہم فیصلے کئے گئے ہیں اور ان فیصلوں کے بارے قوم کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔

پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے کی باقاعدہ منظوری دیدی گئی

واضح رہے کہ لاہور میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کی سکیورٹی اور دیگر امور کے حوالے سے منعقد ہونے والے اجلاس کی آرمی چیف نے صدارت کی جبکہ پنجاب کے تمام کورکمانڈرز اور ڈی جی رینجرز نے بھی شرکت کی۔یاد رہے کہ پانچ مارچ کو لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا فائنل میچ ہونے جارہا ہے۔

COAS chaired security meeting at Lhr. All Corps Comds Pb Province, DG PR Pb & int heads attended. Imp decisions taken. Being shared shortly. pic.twitter.com/r3h6N3zAPf