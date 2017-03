یہ ہم سب کا پاکستان ہے ،وطن عزیز کو فسادیوں سے پاک کرکے رہیں گے:آرمی چیف کا قوم کے نام ویڈیو پیغام

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم پاکستان پر قوم کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے ،وطن عزیز کو فسادیوں سے پاک کرکے رہیں گے۔آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے قوم کے نام خصوصی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ23 مارچ 1940 کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا اور ہم کامیاب رہے،آئیں آج پھر عہد کریں اور پاکستان کوفسادیوں سے پاک کرکے پرامن ملک بنائیں ،کیونکہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔پاک فوج کی طرف سے یوم پاکستان کی تیاریاں زوروشور سے جاری ہیں۔

