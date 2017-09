جب ملک ٹھیک کرنا ہو تو میاں صاحب کو بلا لیتے ہیں اور جب صحیح ہو جاتا ہے تو فارغ کردیتے ہیں: مریم نواز

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ جب پاکستان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو نواز شریف کو حکومت دے دی جاتی ہے اور جب ملک ٹھیک ہوجاتا ہے تو انہیں فارغ کردیا جاتا ہے۔

مسلم لیگ ن کے سوشل میڈیا ایکٹوسٹ فیصل رانجھا نے ٹویٹ کیا کہ ”خزانہ بھرا ہوا ، ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوگئیں، فارن انویسٹمنٹ ملک میں آنا شروع ہوگئی، انفراسٹرکچر کھڑا ہوگیا ، بجلی آگئی ، اب جمہوریت فارغ؟حق حق“۔



فیصل رانجھا کے اس ٹویٹ کو مریم نواز نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ” مجھے تو لگتا ہے جب ملک محنت کرکے ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو میاں صاحب کو بلا لیتے ہیں اور جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو فارغ کردیتے ہیں“۔

Mujhe to lagta hai jab mulk mehnat ker ke theek kerana hota hai to Mian sb ko bula lete hain aur jab theek hojata ha to farigh ker dete hain https://t.co/0b1kuAZsub