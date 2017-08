”میں چاہتا ہوں کہ۔۔۔“ کلثوم نواز کی بیماری کا پتہ چلتے ہی شہباز شریف نے ایسا پیغام جاری کر دیا جو سیدھا نواز شریف کے دل میں اتر جائے گا، کیا کہا؟ جان کر مریم نواز کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کو گلے کے کینسر کی تشخیص کے بعد جہاں ہر کوئی ان کی صحت یابی کیلئے دعا گو ہے وہیں شہباز شریف بھی میدان میں آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی ’بھابھی‘ کیلئے ایسا پیغام جاری کیا ہے جو سیدھا نواز شریف کے دل میں اتر جائے گا۔

وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”میری کلثوم بھابھی کی جلد صحت یابی، اچھی صحت اور لمبی عمر کیلئے میری نیک خواہشات اور دعائیں کلثوم بھابھی کیساتھ ہیں۔۔۔! پورا خاندان ان کیساتھ کھڑا ہے۔“

ان کی جانب سے یہ پیغام منظرعام پر آنے کے بعد ہر کوئی اسے سراہ رہا ہے اور پوری قوم سیاست اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ان کی صحت یابی کیلئے دعا گو ہے۔

My best wishes & prayers for my Kalsoom bhabi for her quick recovery, good health & long life! The whole family stands by her...