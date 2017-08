میری والدہ کو گلے کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، آپ کی دعاﺅں کا شکریہ ادا کرتی ہوں : مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹی مریم نواز نے اپنی والدہ بیگم کلثوم نواز کو گلے کے کینسر کی تشخیص کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری والدہ کو گلے کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے ، میری والدہ کے لئے آپ کی دعاﺅں کا شکریہ ادا کرتی ہوں ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدہ کو گلے کا کینسر ان کی گردن کے بائیں جانب ہے جب کہ کینسر تشخیص ہونے کے بعد علاج شروع کردیا گیا۔

My mother has been diagnosed with lymphoma, cancer of lymph nodes, left side of neck in her case. Her treatment begins immediately.



مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق کینسر ابتدائی اسٹیج پر ہے اور قابل علاج ہے جبکہ والدہ کاکینسرتشخیص ہونے کے بعدعلاج شروع کردیاگیا۔ا للہ انہیں مکمل صحت یابی عطا کرے جب کہ آپ سب کی دعاوں کی شکرگزار ہوں۔

Drs hopeful that since it is diagnosed at an early stage,its curable. Thanku for yr kind prayers. May Allah bless her with complete recovery