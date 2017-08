وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات،دونوں ملکوں میں تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق:اعلامیہ

جدہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے جد ہ میں ملاقات کی ہے ،جس میں عالمی رہنمائوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جد ہ میں سعودی ولی عہد محمدبن سلمان سے جد ہ میں ملاقات کی ہے جس میں دونوں رہنمائوں نے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ،ملاقات میں علاقائی اور صورتحال پر غور کیا گیا۔

ملاقات میں وزیر اعظم شاہدخاقان عباسی نے سعودی ولی عہد کے ویژن2030کی تعریف کی ،جبکہ پاکستان سعودی حکومت اور عوام کی حمایت ہر فورم پر جاری رکھے گا۔سعودی ولی عہد کے محمد بن سلمان نے پاکستان کی دہشت گردی میں قربانیوں کو سراہا۔انہوں نےکہا کہ پاکستان اپنا ترقی کاسفر اسی طرح جاری رکھے گے۔

جبکہ اس ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر خارجہ آصف خواجہ بھی شامل تھے۔

Crown Prince acknowledged Pakistan's efforts &sacrifices in fighting terrorism. Both leaders also exchanged views on regional &global issues pic.twitter.com/7IAt8CtrOk