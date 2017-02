’’انصاف ،کرپشن کے خاتمے اور اپنے ملک کیلئے آخری گیند تک لڑا‘‘،عمران خان کا پانامہ سماعت کے بعد ٹوئٹر پر پیغام

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ انصاف ،کرپشن کے خاتمے اور اپنے ملک کیلئے آخری گیند تک لڑا ۔تفصیلات کے مطابق سربراہ پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرپیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی اور ملک کیلئے آخری گیند تک لڑا ۔

انہوں نے کہاکہ اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانامہ کیس میں کامیاب کرے۔واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پانامہ کیس کی سماعت کا فیصلہ محفوظ کرلیا ہے جو کہ بعد میں سنایا جائے گا۔

I have given my best & fought to the last ball for my country against corruption & for justice. Now I am praying to the Almighty for success