کلبھوشن کی ’’اپیل ‘‘کے ایک روز بعد ہی پاکستان کے دو بڑے شہروں میں دھماکے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے لمحہ فکریہ

لاہور / پارہ چنار (ڈیلی پاکستان آن لائن) جمعة الوداع کے روز پاکستان میں دو بڑے دھماکے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں 30 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے ان دھماکوں کی ذمہ داری بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ادارے این ڈی ایس پر عائد کردی ہے، بعض صارفین کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی آرمی چیف سے رحم کی اپیل کے اگلے ہی روز پاکستان کا دھماکوں سے گونج اٹھنا لمحہ فکریہ ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر آج ہونے والے دھماکوں کا الزام بھارتی اور افغان خفیہ ایجنسیوں پر عائد کیا جا رہا ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے اعترافی بیان کی دوسری ویڈیو کو قرار دیا جا رہا ہے۔

سوشل میڈیا صارف راجہ فہیم نے لکھا کہ ” کلبھوشن یادیو کی دوسری ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد پاکستان میں دھماکوں کا سلسلہ، پہلے کوئٹہ اور اب پارہ چنار“۔



راجہ فہیم نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں نقشے کی مدد سے واضح کیا اور بتایا کہ پارہ چنار افغان سرحد کے انتہائی قریب واقع ہے ، دہشتگردوں نے افغان دارالحکومت کابل سے آ کر پارہ چنار کو نشانہ بنایا ہے ، یہ دھماکے این ڈی ایس اور را نے کلبھوشن کی دوسری اعترافی ویڈیو کے بعد کیے ہیں۔

Terrorists came from #Kabul and attacked #parachinar back to back #NDS & RAW planned this attack after #KulbhushanJadhav 2nd video. pic.twitter.com/b8uXnbJyOw — The Raja Faheem (@TheRajaFaheem) June 23, 2017



ایک اور ٹویٹ میں راجہ فہیم نے پاک فوج سے مطالبہ کیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور وہاں سے کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے۔

Now #PakistanArmy should start a operation in terrorist controlled #Afghan areas and clear the areas from TTP. — The Raja Faheem (@TheRajaFaheem) June 23, 2017



زین اجمل نامی صارف نے لکھا کہ ” پارہ چنار دھماکہ را کا ہی کام ہوسکتا ہے کیونکہ یہ بے غیرت لوگ پیٹھ پیچھے ہی وار کرتے ہیں“۔

#Parachinar bc #Raw ka hi kaam ho skta ha yeh, peeth peechy hi waar kerna beghairto — Zãŷn not Malik (@ZZainjamal73) June 23, 2017



امجد حسین امبر نامی صارف نے لکھا کہ ” انڈیا میں مکھی بھی مر جائے تو الزام پاکستان پر ، کلبھوشن کا دوسرا اعترافی بیان پاکستان میں 2 دھماکے “۔

انڈیا میں مکھی بھی مر جائے تو الزام پاکستان پر

کلبھوشن کا دوسرا اعترافی بیان پاکستان میں 2 دھماکے #Quetta #KulbhushanJadhav — Amjad Hussain anmber (@Bukharian_eagle) June 23, 2017



ایک اور ٹویٹ میں امجد حسین نے لکھا کہ ” قانون نافذ کرنے والے ادارے، کلبھوشن کا اعترافی بیان اور پاکستان کے بازار خون سے رنگین ، انڈیا سے حساب لو“۔