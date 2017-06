کوئٹہ دھماکہ، داعش نے ذمہ داری قبول کرلی، خود کش حملہ آور کی تصویر جاری

اسلام آباد / کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آئی جی آفس کے سامنے ہونے والے خود کش حملے کی ذمہ داری عالمی دہشتگرد تنظیم داعش نے قبول کرلی ہے۔ کالعدم تنظیم کی جانب سے خود کش حملہ کرنے والے دہشتگرد کی تصویر بھی جاری کردی گئی ہے۔

تفصیلا ت کے مطابق سینئر صحافی عمر قریشی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک نوجوان لڑکے کی تصویر شیئر کی ہے جس کے ہاتھ میں پستول اور دائیں بائیں بھی اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ تصویر داعش کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور یہ شخص وہی دہشتگرد ہے جس نے جمعة الوداع کے روز کوئٹہ میں آئی جی آفس کے سامنے دھماکہ کیا تھا۔ دہشتگرد تنظیم داعش کی جانب سے جاری بیان میں اس دہشتگرد کا نام ابو عثمان خراسانی بتایا گیا ہے۔

واضح رہے کہ جمعة الوداع کے روز کوئٹہ میں آئی جی آفس کے سامنے شہدا چوک میں ایک خود کش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا جس کے نتیجے میں 13 افراد شہید اور 20 زخمی ہوئے تھے۔

ISIS has released this pic of the suicide attacker 'Uthman Khorasani' who it claims carried out the attack in Quetta pic.twitter.com/vnpf7pmbDR