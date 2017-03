ڈی جی آئی ایس پی آر کا برج الخلیفہ کو سبزہلالی پرچم کے رنگ میں رنگنے پر اظہار تشکر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوم پاکستان کے موقع پر دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ کو سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں رنگنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے برج الخلیفہ انتظامیہ، یو اے ای حکام اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ، یو اے ای حکام اور وہاں کے عوام نے برج الخلیفہ کو سبز ہلالی رنگ دے کر یوم پاکستان کی تقریبات میں رنگ بھر دیے۔ حکام کے اس اقدام سے دبئی میں رہنے والے پاکستانیوں کو گھر جیسا محسوس ہوا۔

Thanks to @BurjKhalifa ,UAE authorities & people of UAE for adding colours to our #PakDay celebrations. Dubai based Pakistanis felt at home. pic.twitter.com/4T4x96yXrt