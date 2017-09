شہباز شریف کی آج سالگرہ ،مریم نواز نے ایسا کام کردیا کہ اپنے چچا کو بے حد خوش کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آج اپنی 66ویں سالگرہ منا رہے ہیں ،اس موقع پر سوشل میڈ یا صارفین نے بڑی تعداد میں شہباز شریف کو مبارکباد دی اور نیک تمناﺅں کا اظہار کیا ۔تفصیل کے مطابق سوشل میڈ یا ویب سائٹس پر شہباز شریف کے مداحوں کی جانب سے مبارکباد وں اور نیک تمناﺅں کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے اور مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر #HBDShehbazSharifٹا پ ٹرینڈ بن چکا ہے ۔

انیہا انم چوہدری اپنے پیغام میں لکھتی ہیں کہ انہوں نے کینسر کو ہرایا، ڈینگی کو ہرایا، میٹرو بنائی، اورنج لائن بنائی، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں جن کو اِنکی ضروت ہوتی ہے

ابو بکر کا کہنا ہے کہ وہ شخص جسکی انرجی، کمٹمنٹ مجھے روزانہ متاثر کرتی ہے وہ شہبازشریف ہیں۔ اللہ انکا حامی و ناصر ہو

ماریہ چوہدری نے اپنے پیغام میں شہبازشریف کو پاکستان کا اصل سپاہی قراردیتے ہوئے ،لمبی زندگی کی دعا دی ہے

خرم بھٹی اپنے ٹوئیٹر پیغام میں کہتے ہیں کہ ہم ہردلعزیز شخصیت خادم پنجاب کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں

تیمور ملک نے شریف برادان کو آرکیٹکٹ آف ماڈرن پاکستان قرار دیا ہے

اِس موقع پر چاہنے والے صوبہ پنجاب میں شہباز شریف کے انقلابی اقدامات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے اِس خواہش کا بھی اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شہبازشریف نے اپنے ویژن کے مطابق جیسے صوبہ پنجاب کو ایک آئیڈیل صوبہ بنا دیا ہے ،وہ دعا گوہ ہیں کہ اِن کے عزم،جرات،جفاکشی،دل جوئی کو مزید تقویت ملے،عمردراز ہو اور انہیں پاکستان کی خدمت کا بھی بھرپور موقع ملے۔

گزشتہ برس بھی دوست احباب کے علاوہ سیاست،کھیل،شوبز،سفارتکاری سمیت ہرشعبہ فکر سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کی جانب سے شہبازشریف کی سالگرہ کے موقع پر مبارکبادوں کے ڈھیروں پیغامات سوشل میڈیا ،اخبارات اور خبروں کی زینت بنے تھے۔ ٹوئٹر پر اپنی والدہ محترمہ شمیم اختر کا ویڈیو پیغام شیئربھی کیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ” شہباز صاحب ، آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو، آپ سب بھائیوں اور عزیزو اقارب کو اللہ لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ اور آپ کو اسلام اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کی لمبی زندگی تک توفیق عطا فرمائے“۔

وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اپنی والدہ کی جانب سے ملنے والے انتہائی خوشگوار سرپرائز ویڈیو پیغام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہاتھا” اپنی بہت ہی پیاری ماں جی کی جانب سے نہایت خوشگوار پیغام موصول ہواجوباعث مسرت ہے۔ میری زندگی ، میری دنیا ، میراسب کچھ ، ماں جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں“۔ دریں اثناءمریم نواز شریف نے بھی اپنے چچاشہباز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ویڈیو پیغام میں وزیراعلیٰ کیلئے دعائیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا کرے ملک کو اور بھی شہباز شریف ملیں۔ میں بیٹی اور بھتیجی کے طور پر آپ کیلئے دعاگو ہوں۔