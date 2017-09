پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایسی ویڈیو شیئرکردی کہ سوشل میڈیا پر طوفان امڈ آیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصا ف کے چیئرمین عمران خان عمومی طورپر مخالفین کے خوب لتے لیتے رہتے ہیں اور اس کیلئے سوشل میڈیا کا سہار ابھی لیتے ہیں لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے ایک ایسی ویڈیو پوسٹ کردی کہ سوشل میڈیا پرطوفان امڈ آیا۔

تفصیل کے مطابق مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک موٹرسائیکل پر آٹھ بچوں کے سوار ہونے کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے ساتھ لکھا کہ ’جہاں خواہش ہوتی ہے ، وہاں راستہ نکل ہی آتاہے‘۔

Where there is a will there is a way! pic.twitter.com/S4jgZXD29R — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 22, 2017



عمران خان کی یہ ٹوئیٹ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کاموقع مل گیا، اظہر نے لکھاکہ ”تحریک انصاف کے کارکنان جلسے میں شرکت کیلئے جارہے ہیں“۔

Insafians leaving for PTI Jalsa ????https://t.co/bGG8sbO7fg — Azhar (@MashwaniAzhar) September 22, 2017

عائشہ گلالئی کے نام سے موجود اکاؤنٹ سے ایک صارف نے لکھاکہ ’’ نیازی صاحب لگتا ہے نشے کا اثر زیادہ چڑھ گیا ہے، ویسے بھی رات کو آپ حوش میں نہیں رہتے۔‘‘

. @ImranKhanPTI نیازی صاحب لگتا ہے نشے کا اثر زیادہ چڑھ گیا ہے، ویسے بھی رات کو آپ حوش میں نہیں رہتے۔۔ #DrugAddict — Ayesha Gulalai (@AyeshaGuIaIai) September 22, 2017



عینی نے ایک تصویرساتھ شیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ”قانون کی پاسداری کریں اور موٹربائیک چلاتے ہوئے ہیلمنٹ ضرور پہنیں“۔

????????????

Only in Pakistan

قانون کی پاسداری کریں موٹر بائیک چلاتے ہوۓ ہیلمٹ ضرور پہنیں pic.twitter.com/B2vNyowvwA — annie (@anniesehar1) September 22, 2017

نیوز پیروڈی نے لکھا کہ ’’ٹرپل سواری پر چالان کاٹنے پر پشاور کے شہری نے ٹریفک پولیس والے کو کہا where there is a will there is a way اور موٹر سائیکل بھگا دی‘‘۔

ٹرپل سواری پر چالان کاٹنے پر پشاور کے شہری نے ٹریفک پولیس والے کو کہا where there is a will there is a way اور موٹر سائیکل بھگا دی، — Broken News (@NewsParodyPk) September 22, 2017



عینی نے ایک اور تصویرشیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ”ہاہاہا، اسے دیکھئے، اس کا کریڈٹ وزیرریلوے خواجہ سعد رفیق کو جاتاہے“۔

Hahhaa look at this credit goes to railway minister Saad Rafique ???????????? pic.twitter.com/pUoeTedqHz — annie (@anniesehar1) September 22, 2017

ایشال زینی نے لکھا کہ ’’ بلیک بیری بابا جاؤ تو پنجابی پشتو فلمیں میں ڈائئلاگ مارو تیرا کام یہی ہے شکل دیکھو اوروزیرِاعظمی ادھے پڑھےلکھے جاہل ???? پھر کوکین سونگھ لیا ہے‘‘۔

بلیک بیری بابا جاؤ تو پنجابی پشتو فلمیں میں ڈائئلاگ مارو تیرا کام یہی ہے شکل دیکھو اوروزیرِاعظمی ادھے پڑھےلکھے جاہل ???? پھر کوکین سونگھ لیا ہے — Ishal Zaini (@ishal_zaini_) September 22, 2017



انوارالاسلام نے لکھاکہ ”مولوی بھی دل رکھتے ہیں“۔

MOLIVS bhee dil rakhte hain — Anwaar UL Islam (@AnwaarULIslam_) September 22, 2017



رابعہ خالد نے ذرانرالے انداز میں اس ویڈیو کو ریسپانڈ کیا اوراستفسار کیاکہ ”خان صاحب آپ کا اکاﺅنٹ ہیک تو نہیں ہوگیا؟؟“۔