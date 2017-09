شہبازشریف نے ایسا اعلان کردیا کہ پاک فوج کا بھی دل جیت لیا

لاہور(ویب ڈیسک) افغانستان کی طرف سے ہونیوالی فائرنگ کے نتیجے میں لیفٹیننٹ ارسلان کی شہادت کے بعد وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف نے اپنا بیان جاری کردیا ہے اور کہاہے کہ انہوں نے پاکستان کے تحفظ کیلئے اپنی جان جا نذرانہ پیش کر کے ہمیں زندگی کے مقصد کا سبق سکھایا، جب جواں سالہ مکمل پھلنے پھولنے سے پہلے نظروں سے اوجھل ہوجائے تو اِس کا مطلب ہے کہ کہیں ہماری دنیا میں کچھ تو ایسا ہے جو غلط ہے۔

22 year old Lt Arsalan Shaheed taught us the purpose of life by laying down his own: Protection of Pakistan! ....



(1/3) — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 23, 2017



وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف نے سماجی رابطہ کی ویب سائیٹ ٹوئیٹر پر راجگال میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر افغانستان سے دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے افسر لیفٹیننٹ ارسلان عالم کی شہادت پر اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”بائیس سالہ لیفٹیننٹ ارسلان شہید نے پاکستان کے تحفظ کیلئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں زندگی کے مقصد کا سبق سکھایا ہے۔

Dont have words to express my pride 4 the brave lad or 2 share grief in my heart because when the young go away even before they fully bloom — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 23, 2017

اِس نوجوان کی شہادت پر اظہار فخر کیلئے میرے پاس الفاظ نہیں اور نہ ہی ایسے الفاظ ہیں جس سے میں اپنی دل کا غم بیان کرسکوں کیونکہ جب جواں سالہ مکمل پھلنے پھولنے سے پہلے نظروں سے اوجھل ہوجائے تو اِس کا مطلب ہے کہ کہیں ہماری دنیا میں کچھ تو ایسا ہے جو غلط ہے۔“

... because when the young go away even before they fully bloom, then there is something seriously wrong with our world ... -ss (3/3) — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 23, 2017



واضح رہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق خیبرایجنسی میں راجگال کے علاقے میں قائم چیک پوسٹ پر افغانستان سے دہشت گردوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ ارسلان عالم شہید ہوگئے۔تین بہنوں کے اکلوتے بھائی شہید آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ ارسلان عالم کی عمر 22 سال تھی جب کہ راجگال میں جس پوسٹ پر فائرنگ کی گئی اسے حال ہی میں قائم کیا گیا تھا۔