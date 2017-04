پاناما کیس فیصلے کے بعد کور کمانڈر اجلاس ،پاک فوج نے بڑا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے کیس پاناما لیکس کے فیصلے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاناما لیکس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے ۔اجلاس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاناما لیکس کیس کے فیصلے کے بعد جے آئی ٹی میں فوج سے متعلق ادارے قانونی اور شفاف کارروائی میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیے جانے والے اعتماد کو پورا کیا جا سکے ۔اجلاس میں ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔

CCC at GHQ. "Institution, through its members in JIT shall play its due role in a legal & transparent manner fulfilling confd reposed by SC" pic.twitter.com/H9wRjrz7P1