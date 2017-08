کلثوم نواز کی بیماری پر عامر لیاقت کی نفرت انگیز گفتگو،ایسی بات کہہ دی کہ سینئر صحافی بھی چپ نہ رہ سکے ،سوشل میڈ یا پر نئی جنگ چھڑ گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما اور معروف اینکر پرسن عامر لیاقت ویسے تو کھل کر شریف خاندان کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے کلثوم نواز کی بیماری پر ایسی نفرت انگیزت باتیں کر دیں کہ سینئر صحافی عمر چیمہ بھی چپ نہ رہ سکے ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کلثوم نواز کی بیماری کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے عامر لیاقت نے کہا کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے مگر بھائی کو کینسر ،بیوی کو بھی کینسر ،خود بائی پاس ،گھر بکھر گیا ،خاندان اجڑ گیا اور پوچھتا ہے ”کیوں نکا لا مجھے “۔

انہوں نے طنزکرتے ہوئے کہا کہ اللہ کلثوم نواز کو صحت دے لیکن بیمار روحوں کے ساتھ جڑے رہنے سے نیک روح بھی بیمار ہو جاتی ہے ۔

عامر لیاقت کی جانب سے تنقید پر عمر چیمہ بھی میدان میں آگئے ،ان کا کہنا تھا کہ یہ آدمی ذہنی طور پر بیمار ہے ۔

And this man is mentally sick. https://t.co/lSMOdLKfl6