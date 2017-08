سوشل میڈ یا پر پاک فوج کے خلاف اب تک کی سب سے خطرناک جھوٹی مہم چل گئی ،ایسا الزام لگا دیا گیا کہ پڑھ کر آپ کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف انتہائی موثر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پاک فوج کے خلاف دشمن محاذ اور میدان جنگ تبدیل کر کر کے کارروائیاں کر رہا ہے ،یہ ہی وجہ ہے کہ جب پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کامیابیاں حاصل کر لیں اور دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کردیا تو اب ملک دشمن عناصر سوشل میڈ یا پر پاک فوج کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں ۔پاکستانی مکمل طور پر اس بات سے آگاہ ہیں کہ سوشل میڈ یا پر ملک دشمن عناصر پاک فوج کے خلاف مہم چلاتے رہتے ہیں اور کئی بار پاک فوج بھی اس بات کا ذکر کر چکی ہے ۔تاہم اب سوشل میڈیا پر نئی مہم چل رہی ہے اور اس بار پاک فوج سے بھاگا ہوا غدار جوان مدثر اقبال فوج کے خلاف زہر افشانی کر رہا ہے ۔اس نے ایک پیغام میں الزام لگا یاہے کہ پاک فوج کے عناصر نے سانحہ اے پی ایس کرایا تاکہ میڈ یا کے ذریعے دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہ کام طالبان نے کیا ہے ۔اس نے کہا کہ ملا فضل اللہ سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ آپ اے پی ایس میں حملہ کر کے ہمارے سکول کے بچوں کو یرغمال بنائیں اور اپنے گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں تو حکومت مان جائے گی۔ملا فضل اللہ رضامند ہو گیا اور اس نے دہشت گردوں کو بھیج دیا ۔وہاں پہنچ کران دہشت گردوں کو کہا گیا کہ بچوں کو مار دیں تاکہ میڈ یا پر یہ بات سامنے آئے کہ یہ کام طالبان نے کیا ۔واضح رہے کہ مدثر اقبال پاک فوج سے بھاگا ہوا غدار جوان ہے جس نے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کرلی تھی اور افغانستان سے پچاس دن کی ٹریننگ بھی حاصل کی تھی ۔مدثر اقبال نے راولپنڈی کی ای ایم ای سوسائٹی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر ایک مالی کو قتل کیا تھا جس پر اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن فرار ہو کر جماعت الاحرار میں شامل ہو گیا تھا ۔

مزید خبریں :

Sep Mudassar Iqbal is an absconder from Pak Army & joined JuA (TTP)& received 50 days combat training in Afghanistan. Info for sharing pic.twitter.com/9iaqvywJz9

Sep: Mudassir Iqbal murdered a Gardner in EME Rawalpindi with the help of his wife who was arrested; he went AWOL & joined JuAh terrorists. pic.twitter.com/jsJ6JX3XHA