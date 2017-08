وزراءکیسے کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان نیب میں پیش نہیں ہو سکتا :عمر ان خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے کہا ہے کہ وزراءکیسے کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان نیب میں پیش نہیں ہو سکتا ،کونسا قانون اس کی اجازت دیتا ہے ۔ شریف خاندان کے نیب میں پیش نہ ہونے پر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمر ان خان نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان تحقیقات کے طریقہ کار کا انتخاب خود نہیں کر سکتا ، کیا شریف خاندان بھول گیا کہ وہ ملزم ہے ،مسلم لیگ یا شریف خاندان نہیں بلکہ سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی اور شخص پر کرپشن ،منی لانڈرنگ ،اثاثہ جات چھپانے ،ٹیکس معاف کرانے کا الزام الزام ہوتا تو کیا نیب ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلو کرتی جیسا شریف خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے ۔

These are crucial points I have been raising: 1) How can PMLN ministers claim Sharifs will not appear before NAB. What law allows for this? — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 24, 2017

2) Sharifs cannot choose mode of investigation. Or have they forgotten they are the accused? SC, not PMLN/Sharifs, can review its decision https://t.co/ANtX3dU36f — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 24, 2017

3) SC has not fixed review which effectively implies rejection of stay. https://t.co/qLOhXzg3FP — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 24, 2017