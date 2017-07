آرمی چیف کی جانب سے لاہور دھماکے کی مذمت، پاک فوج کو فوری امدادی کارروائیاں کرنے کی ہدایت

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور واقعے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا ہے۔

لاہور میں دھماکہ افسوسناک ہے ،میر ی پریس کانفرنس انتہائی اہم تھی لیکن اس موقع پر ایسی بات کرنا مناسب نہیں :چوہدری نثار

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ( آئی ایس پی آر) کے جاری بیان کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باوجوہ نے لاہور بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور جانی نقصان پر گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے اہلکاروں کو فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت دی ہے. دوسری جانب پاک فوج کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور امدادی کارروائیوں میں شریک ہو رہی ہیں۔

COAS shares grief with victim families of Lhr blast. Directs for immediate rescue and relief efforts. Troops reached at site.