کیری بیکر سیریز کے ڈائریکٹر رابرٹسن نے عمران خان کو بار بار فون کرنے والے شخص کی شکایت لگا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )عمران خان کی بیرون ملک میں کرکٹ سے کمائی جانیوالی رقم کے ثبوت سپریم کورٹ نے طلب کئے جس کے بعد میڈیا اور عوام میں دلچسپی پائی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح حقائق تک پہنچ سکیں ؟ اور ایسا ہی کام جنگ گروپ کے رپورٹر نے کیا جسے جان کر آپ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک ہی سوال ایک ہی شخص سے کئی بار کیا تو آخر کار وہ شخص شکایت لگانے پر مجبور ہو گیا اور اس نے شکایتی ای میل کر ہی ڈالی ۔

عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنگ گروپ کے رپورٹر احمد نورانی نے کیری پیکر کے سابق ڈائریکٹر کو اتنی بار فون کیا کہ رابرٹسن نے تنگ آکر مجھے شکایتی ای میل ہی کر ڈالی ہے اور اس نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کا ایک شخص احمد نورانی مجھے کئی مرتبہ فون کر کے ایک ہی سوال بار بار کر رہا کہ معاہدہ2سال کاتھایا3سال کاتھا ؟اور میں احمد نورانی کوزبانی اور تحریری طور پر بتاچکاہوں کہ معاہدہ3سال کاتھالیکن اس شخص کی جانب سے کئی بار فون کالز موصول ہو رہی ہیں اور کیری پیکر نے اس سب معاملے کو میرے ساتھ شیئر کیا ہے جس سے میر شکیل الرحمان کی اپنے لوگوں کو مسلم لیگ کے حق میں پراپیگنڈ ا کرنے کی مکروہ کوشش ہے جو اب بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے ۔

MSR & his pro PMLN propagandists get exposed every time they target me with falsehoods. Fail to print facts they themselves get confirmed pic.twitter.com/kJ19iCaftS