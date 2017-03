برج الخلیفہ کو یوم پاکستان پر قومی پرچم کے رنگ میں رنگنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)یوم پاکستان پر برج خلیفہ کو پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگنے پر ڈی جی آئی ایس پی آرنے برج خلیفہ اور امارات حکام کا شکریہ اداکیا ہے۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب یوم پاکستان کے موقع پر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے برج خلیفہ،یو اے ای حکام اور متحدہ عرب امارات کے لوگوں کا شکریہ اداکیا اور کہا کہ دبئی میں رہنے والے پاکستانی محسوس کررہے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔یاد رہے کہ برج الخلیفہ کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اعلان کیا گیا کہ 77 ویں یوم پاکستان کے موقع پر ایل ای ڈی لائٹس سے برج الخلیفہ کو پاکستانی پرچم کے رنگوں سے مزین کردیا گیا ہے۔

یوم پاکستان، دنیا کی سب سے بلند قامت عمارت برج الخلیفہ بھی سبز ہلالی رنگ میں رنگ گئی

Thanks to @BurjKhalifa ,UAE authorities & people of UAE for adding colours to our #PakDay celebrations. Dubai based Pakistanis felt at home. pic.twitter.com/4T4x96yXrt