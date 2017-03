یوم پاکستان پر ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانیوالوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں:آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم پاکستان پر ویڈیو پیغامات بھیجنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا کہ آرمی چیف نے یوم پاکستان پر ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ”ہم سب کا پاکستان“ مہم کامیاب بنانے پر میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔یاد رہے آرمی چیف نے یوم پاکستان پر ویڈیو پیغام میں ملک سے فسادیوں کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا تھا تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ ،وزیراعظم اور صدر نے بھی ویڈیو پیغامات ریکارڈ کرائے تھے۔

#COAS thanks all participants for their video messages on #PakDay and Pakistani Media for making #HumSabKaPakistan Campaign a success. pic.twitter.com/7q0txS8Yil